Самолет Байдена сел в Женеве, где завтра пройдет саммит с Путиным

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в Женеве. Там в среду, 16 июня, состоится встреча американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Известно, что в состав делегации из РФ также войдет начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Переговоры двух президентов пройдут в трех форматах: узком, с участием глав внешнеполитических ведомств, и двух широких.

Саммит начнется в 14 часов по московскому времени и будет проходить на вилле Ла Гранж. Ожидается, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса и киберпреступностью, сотрудничество в экономике, тему изменения климата и точки соприкосновения в Арктике.