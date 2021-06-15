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В Госдуме объяснили смысл нового закона о получении ОСАГО без ТО

Иван Линдеманн
17:20 15.06.2021
Он заключается лишь в том, чтобы отвязать полисы от диагностической карты. Проходить техосмотр все равно нужно.
В Госдуме объяснили смысл нового закона о получении ОСАГО без ТО
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Технический осмотр российским водителям все-таки понадобится, за его отсутствие будут штрафовать. Смысл нового закона об ОСАГО, который сегодня был принят Госдумой, заключается лишь в том, чтобы отвязать полисы от диагностической карты. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.

«Карта - картой, полис - полисом. С 1 октября этого года полисы будут выдавать уже без привязки к диагностической карте. Есть она у тебя или нет, полис ты получишь, потому что это ответственность перед третьими лицами. При чем здесь твоя личная ответственность, что ты не прошел техосмотр? Кстати, с 1 марта 2022 года ГИБДД уже начинает штрафовать (по-моему, 2 000 рублей) за отсутствие диагностической карты», - сказал депутат.

Также он объяснил, с какой целью были приняты подобные поправки к закону.

«Есть закон о техническом обслуживании автомобиля, техосмотре и так далее. В него в свое время было внесено изменение, когда функцию технического осмотра передали страховщикам для того, чтобы быстрее получать полис ОСАГО. Напоминаю, что полис ОСАГО - это ответственность водителей перед третьими лицами. Для того, чтобы все имели этот полис, чтобы у нас не было проблем на дорогах, таким образом привлекли страховщиков. Но полис не может быть выдан автомобилю, если он не прошел техосмотр, в этом был затык. Страховщики взяли на себя эту функцию, что они будут помогать водителям проходить технический осмотр. МВД в лице ГИБДД выставило определенный перечень требований к станциям технического обслуживания и организациям, которые готовы были выдавать диагностические карты, без которых нельзя было получить полис ОСАГО. Все это время, где-то уже лет пять, отношение к тем требованиям было, мягко говоря, прохладное. Провели проверку где-то в 2018 году, посмотрели, что не все пункты правильно обустроены, и в 2019 году приняли закон по техосмотру и обслуживанию автомобилей, в котором все требования изложили уже законодательно», - сказал Дивинский.

Однако, по его словам,  вышеперечисленные организации до сих пор не привели свои дела в порядок.

«Правительство приняло решение, что все диагностические карты продлеваются автоматически с 1 марта по 1 октября, а за это время организации, которые проводили техосмотры, должны привести свое рабочее место в соответствии с системой требований, которые изложены в законе о техосмотре, принятом правительством в 2019 году. Но для того, чтобы не страдали водители и дальше могли получать полис ОСАГО, мы внесли поправку, которая отвязывает теперь это соединение, что ОСАГО выдается вместе с диагностической картой», - уточнил депутат.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе со «Звездой» обратил внимание автомобилистов на то, что отказ от обязательного предъявления диагностической карты перед получением полиса ОСАГО не отменяет необходимости проведения техосмотра транспортного средства.

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