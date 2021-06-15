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Автоэксперт напомнил о штрафах за отсутствие обязательного техосмотра

Анна Назайкина
16:27 15.06.2021
В законе четко говорится о том, что транспортное средство должно проходить ТО, его сроки также указаны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе со «Звездой» обратил внимание автомобилистов на то, что отказ от обязательного предъявления диагностической карты перед получением полиса ОСАГО не отменяет необходимости проведения техосмотра транспортного средства.

«Есть обязанность по закону о техническом осмотре проводить осмотр автомобиля старше четырех лет раз в два года. Старше десяти лет - каждый год. Эту обязанность водителя никто не отменял. Она на сегодняшний день существует, хотя есть предложение руководителя ГИБДД России генерала Черникова сделать техосмотр добровольным для легковых автомобилей частных лиц, которые не занимаются какой-то коммерческой деятельностью. Такое предложение есть, но это не более чем идея, пока не прописанная даже в виде проекта», - заявил эксперт.

Моржаретто напомнил, что в законе четко говорится о том, что надо проходить техосмотр, его сроки также указаны. Кроме того, автоэксперт отметил, что в любом случае никакого документа о прохождении ТО возить с собой не нужно, так как данные о прохождении техосмотра находятся в базе.

«То, что сегодня приняла Государственная дума, говорит о том, что при покупке полиса ОСАГО не обязательно предъявлять диагностическую карту или талон техосмотра. Пока что, по действующему закону, с 1 марта следующего года вводится штраф довольно большой - две тысячи рублей, если вы не прошли в установленные сроки свой техосмотр. С этого года введены достаточно существенные штрафы для пунктов проведения ТО, которые выдают эту диагностическую карту без проведения реального осмотра», - рассказал он.

В настоящий момент, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра, или ТО, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра. Согласно принятому документу, для получения полиса ОСАГО автомобилистам не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО. Закон вступит в силу с 22 августа текущего года.

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