Автоэксперт оценил инициативу Госдумы по отмене обязательного ТО

Отмена обязательной процедуры прохождения технического осмотра (ТО) транспортного средства перед получением полиса ОСАГО - позитивный сигнал для всех автовладельцев. Так инициативу депутатов Госдумы РФ оценил автоэксперт Владимир Сажин. В беседе со «Звездой» он уточнил, что данная процедура всегда носила формальный характер.

«Техосмотр, в основном, покупался за деньги. Мало кто его проходил официально. Машины сейчас почти все новые и ТО дается на несколько лет вперед. Автолюбитель, который следит за своей машиной, не нуждается в техосмотре. Ну а тот, которому все равно, никогда не проходит ТО», - заявил Сажин.

В настоящий момент, согласно закону «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра или ТО, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра. Согласно принятому документу, для получения полиса ОСАГО автомобилистам не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО. Закон вступит в силу с 22 августа текущего года.