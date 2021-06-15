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Захарова оценила слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Олеся Степакова
15:27 15.06.2021
Ранее украинский лидер заявил, что Киев ждет приглашения в Североатлантический альянс и не намерен просить об этом.
Захарова оценила слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО
© Фото: poroshenko, Twitter.com
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО.

«И чтобы им доплатили еще, нет?», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, Украина не намерена «просить» принять ее в Североатлантический альянс. Он полагает, что официальный Киев должен получить приглашение стать членом НАТО.

В понедельник лидеры Североатлантического альянса в ходе саммита в Брюсселе подтвердили, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами НАТО. При этом сроки возможного вступления этих стран в организацию не указаны. Также было заявлено о необходимости продолжать реформы.

В свою очередь советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что официальный Киев не устраивают абстрактные заявления о перспективах в НАТО, нужны конкретные даты получения плана действий по членству в альянсе. По словам Арестовича, Украина продолжит работать над выполнением задания для членства в альянсе.

При этом президент США Джо Байден отметил, что Украина должна решить проблему коррупции, убедить членов НАТО, что Киеву надо предоставить членство в альянсе.

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