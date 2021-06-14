В НАТО оценили шансы Грузии и Украины на вступление в альянс

Лидеры НАТО в ходе саммита в Брюсселе подтвердили, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. При этом сроки возможного вступления этих стран в организацию не указаны.

«Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Мы вновь подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе, что о каждом партнере будут судить по его достижениям», – говорится в коммюнике по итогам встречи.

В сообщении говорится о высокой оценке вклада Грузии в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране. Помимо этого, в альянсе сообщили о поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что диалог с Россией необходим и он продолжится. При этом генсек альянса не мог не отметить ухудшение отношений сторон. При этом, Йенс Столтенберг уверен, что антироссийские санкции должны действовать и дальше. По его словам, НАТО также продолжит оказывать еще больше поддержки «близким партнерам - Украине и Грузии».