В Киеве раскритиковали «абстрактные заявления» о перспективах в НАТО

Киев не устраивают абстрактные заявления о перспективах в НАТО, нужны конкретные даты получения плана действий по членству в альянсе. Об этом рассказал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Также было заявлено о необходимости продолжать реформы. Однако не были названы сроки возможного вступления этих стран в организацию.

По словам Арестовича, Украина продолжит работать над выполнением задания для членства в альянсе.

При этом президент США Джо Байден отметил, что Украина должна решить проблему коррупции, убедить членов НАТО, что Киеву надо предоставить членство в альянсе.

Ранее лидеры НАТО в ходе саммита в Брюсселе подтвердили, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. При этом сроки возможного вступления этих стран в организацию не указаны.