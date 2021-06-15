«Потрясающе!»: китайцы оценили интервью Путина NBC

Пользователи китайского портала «Гуаньча» прокомментировали интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту NBC Киру Симмонсу. Их восхитил прямолинейный и холодный стиль российского лидера.

Так, президент России напомнил журналисту о беспорядках у Капитолия и последующих арестах, ответив на вопрос о нарушении прав человека в России пословицей «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Этот ответ восхитил китайцев.

Один из читателей газеты оставил восторженный комментарий.

«Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!» - приводит перевод комментариев РИА Новости.

Китайские пользователи также подчеркнули, что интервью президента России показало, как Запад «ускоряет утрату своей крошечной морали».

«Этот инцидент снова показывает, как Запад ускоряет утрату своей крошечной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых», - резюмировали читатели китайской газеты.

Интервью американскому телеканалу NBC Владимир Путин дал в преддверии встречи с Джо Байденом. Она состоится завтра, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве.

Ранее стало известно, что переговоры президентов Российской Федерации и США в Женеве рассчитаны почти на пять часов. Хронометраж встречи включает узкий и расширенный состав участников. Лидеры двух держав обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Темы для беседы отвечают интересам как Москвы, так и Вашингтона, уточнили ранее в Кремле. Это будет первая встреча на таком высоком уровне с 2018 года. Тогда Владимир Путин провел переговоры с экс-главой США Дональдом Трампом в Хельсинки.