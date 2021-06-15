Власти Подмосковья на месяц запретили массовые мероприятия из-за COVID-19

Власти Московской области запретили проведение массовых мероприятий до 15 июля из-за пандемии коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В течение месяца никаких массовых мероприятий, уважаемые коллеги, на территории Подмосковья не будет. Парки у нас работают, экономика работает. Вместе с тем, соблюдение мер безопасности критически важно», - заявил Воробьев в эфире «360».

Ранее власти Подмосковья призвали население использовать медицинские маски и перчатки в местах общего пользования. Руководству предприятий рекомендовано поощрять привившихся от COVID-19 сотрудников. Информация о пунктах вакцинации будет размещена на платежных терминалах.

«Что важно, если раньше мы говорили, что в зоне риска люди старшего возраста, то сейчас все больше молодых болеет и болеет тяжело: 60 процентов заболевших и 33 процента госпитализированных - это те, кому еще нет и 50 лет», - добавил глава Подмосковья.

Профилактические меры принимаются и в Москве. Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня. Кроме того, в Москве приостановили ночную работу предприятий общепита и развлекательных комплексов. Временно закрыты фуд-корты и детские игровые комнаты в ТРЦ.