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Власти Подмосковья ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

Ян Брацкий
12:35 14.06.2021
Принятые решения касаются соблюдения перчаточно-масочного режима, организации работы в дистанционном формате и вакцинации.
Власти Подмосковья ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Власти Московской области ужесточают противоэпидемические мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подписавший соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте правительства Московской области.

«Обязать в период с 13 июня по 20 июня (включительно): 1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях)», - говорится в тексте документа.

Руководству организаций предписано не допускать граждан без медицинских масок и перчаток. Вся доступная информация о методах защиты от COVID-19 и ближайших прививочных пунктах будет размещена на платежных терминалах. Работодателям рекомендовано стимулировать привившихся сотрудников. Это могут быть дополнительные отгулы, премии, скидки и другие подарки.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий  нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Также власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями. 

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