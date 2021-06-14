Власти Подмосковья ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Московской области ужесточают противоэпидемические мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подписавший соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте правительства Московской области.

«Обязать в период с 13 июня по 20 июня (включительно): 1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях)», - говорится в тексте документа.

Руководству организаций предписано не допускать граждан без медицинских масок и перчаток. Вся доступная информация о методах защиты от COVID-19 и ближайших прививочных пунктах будет размещена на платежных терминалах. Работодателям рекомендовано стимулировать привившихся сотрудников. Это могут быть дополнительные отгулы, премии, скидки и другие подарки.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве, мэр Сергей Собянин подписал указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников. Также власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.