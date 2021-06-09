В стране и мире Собянин заявил о новом всплеске заболеваний COVID-19 в Москве Кира Карон По словам Собянина, в столице из-за новой волны COVID-19 будут открыты дополнительные больницы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной. В ближайшие дни столичные власти планируют открыть дополнительные медицинские учреждения. «К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», - сказал мэр столицы. Собянин отметил, что эти учреждения будут задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ранее Собянин призвал рестораны и кафе быстрого питания придерживаться санитарных норм по COVID-19. Столичный градоначальник напомнил, что в Москве находятся в медицинских учреждениях еще 10 тысяч пациентов, которые лечатся от инфекции коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика