В Кремле рассказали о планах Путина после переговоров с Байденом

У президента Российской Федерации Владимира Путина после встречи с американским лидером Джо Байденом запланированы переговоры со швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Повестка дня - дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества», - рассказал помощник президента РФ.

Пармелен встретит Путина на вилле Ля Гранж, где состоятся переговоры российского и американского президентов, скажет несколько приветственных слов, пожелает успехов высоким гостям и уже после итоговой пресс-конференции пообщается с президентом России.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Лидеры двух стран проведут совместный саммит, на полях которого обсудят двусторонние отношения и самые актуальные вопросы мировой политики. Диалог Кремля с Белым домом на таком высоком уровне состоится впервые с 2018 года, когда Путин встречался в Хельсинки с экс-президентом США Дональдом Трампом.