Десятки машин экстренных служб: кадры тушения крупного пожара на АЗС в Новосибирске

При взрыве на автозаправочной станции в Новосибирске пострадали 28 человек. Такие цифры приводит региональное министерство здравоохранения. Уточняется, что девять из получивших ожоги находятся в тяжелом состоянии.

«Семерым госпитализация не потребовалась. Девять человек в тяжелом состоянии, 12 - средней степени тяжести», - сказали «Интерфаксу» в ведомстве.

На месте происшествия работает корреспондент «Звезды» Надежда Котормус. Она заявила, что у оперативного штаба находятся десятки машин экстренных служб.

«Регулярно прибывают новые заполненные автоцистерны. В штабе информация обновляется каждую секунду, принимаются решения, как тушить более оперативно. Обсуждается вопрос об отключении части линий водоснабжения для повышения давления в системе», - рассказала она.

По последним данным, в результате пожара, который до сих пор не могут потушить, никто не погиб. Угроза жилым домам отсутствует.

Напомню, что инцидент произошел днем в понедельник, 14 июня, на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая емкость.