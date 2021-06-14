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Названа причина крупного пожара на АЗС в Новосибирске

Анна Назайкина
18:26 14.06.2021
В ведомстве сообщили, что ЧП произошло из-за незаземления газовоза при сливе в стационарную емкость.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: BS trash, YouTube
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Причиной возгорания на газовой АЗС в Новосибирске стало незаземление газовоза. Об этом рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев.

«Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошел второй хлопок газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость», - говорится в сообщении.

Лебедев добавил, что площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Ранее стало известно, что открытое горение было ликвидировано.

Напомним, что в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, сегодня произошло возгорание на автозаправочной станции, резервуары с топливом начали взрываться. В результате происшествия пострадало более двух десятков человек.

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