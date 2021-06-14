Огненное облако: взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео

Взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео. Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях. ЧП произошло на улице Гусинобродское шоссе, 60. Отмечается, что горит не только сама автозаправочная станция, но и машины. Периодически взрываются резервуары с топливом.

По данным регионального МЧС, число пострадавших при пожаре выросло до шести. Среди них двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов. Возгорание тушат с безопасного расстояния.

«В настоящее время силы и средства стянуты по рангу «№3. Угроза жилым домам отсутствует», - сказали телеканалу «Звезда» в экстренной службе.

Гусинобродское шоссе и трамвайные пути в этом районе полностью перекрыты.