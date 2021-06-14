Протасевич опроверг информацию о его избиении в СИЗО

Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что его не вынуждали сотрудничать. Он также подчеркнул, что не заключал сделок со следствием.

«Никого торга со следствием не было. Все было добровольно, никто не принуждал», – рассказал он в понедельник в Минске на пресс-конференции МИД Белоруссии по ситуации с самолетом Ryanair.

Протасевич также назвал шуткой и опроверг сообщения о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично избивал его в СИЗО.

«Это просто смешно. Касательно следов на моих руках — каждый из вас может подойти и посмотреть, это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания», – сказал он.

По словам Романа Протасевича, у него отличное настроение и нет никаких жалоб на здоровье.

Ранее самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как сообщили белорусские правозащитники, этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Позже он заявил гостелеканалу ОНТ, что признал вину в организации несанкционированных акций протеста после президентских выборов. Протасевич отметил, что в этой части признал свою вину в полном объеме, и осознавал, что следствием опубликованных им призывов «стало то, что начались неконтролируемые беспорядки и Минск по сути три дня жил в хаосе».