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«Выхлопы три раза, огромные»: очевидец рассказал подробности взрыва на АЗС в Новосибирске

Олеся Степакова
16:04 14.06.2021
По данным экстренных служб, в результате происшествия пострадали шесть человек, среди них – двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: novosibka, VK
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Сначала на АЗС был слышен хлопок, потом был взрыв, это взорвались припаркованные машины.  Об это «Звезде» рассказал житель Новосибирска.

«Только что выхлоп был, взрыв – это уже машина. Где-то сорок минут назад выхлопы, три раза, прям огромные, это цистерны, от заправки цистерны», – уточнил он.

На АЗС в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. ЧП случилось на улице Гусинобродское шоссе, 60. Уточняется, что загорелась не только сама автозаправочная станция, но и припаркованные машины. Периодически взрываются резервуары с топливом.

В экстренных службах уточнили, что в результате происшествия пострадали шесть человек, среди них – двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов. Отмечается, что Гусинобродское шоссе и трамвайные пути в этом районе полностью перекрыты.

Ранее взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео. Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях. 

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