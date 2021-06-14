«Выхлопы три раза, огромные»: очевидец рассказал подробности взрыва на АЗС в Новосибирске

Сначала на АЗС был слышен хлопок, потом был взрыв, это взорвались припаркованные машины. Об это «Звезде» рассказал житель Новосибирска.

«Только что выхлоп был, взрыв – это уже машина. Где-то сорок минут назад выхлопы, три раза, прям огромные, это цистерны, от заправки цистерны», – уточнил он.

На АЗС в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. ЧП случилось на улице Гусинобродское шоссе, 60. Уточняется, что загорелась не только сама автозаправочная станция, но и припаркованные машины. Периодически взрываются резервуары с топливом.

В экстренных службах уточнили, что в результате происшествия пострадали шесть человек, среди них – двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов. Отмечается, что Гусинобродское шоссе и трамвайные пути в этом районе полностью перекрыты.

Ранее взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео. Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях.