В МЧС рассказали о пострадавших на АЗС в Новосибирске

На АЗС в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. ЧП случилось на улице Гусинобродское шоссе, 60. Уточняется, что горит не только сама автозаправочная станция, но и машины. Периодически взрываются резервуары с топливом.

В экстренных службах уточнили, что в результате происшествия пострадали шесть человек, среди них – двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов.

«Всего пострадали шесть человек, четверо из них персонал станции и двое пожарных, которые вели борьбу с огнем», – уточнили в ведомстве.

Ранее взрыв на АЗС в Новосибирске попал на видео. Кадры произошедшего опубликованы в социальных сетях.

Отмечается, что Гусинобродское шоссе и трамвайные пути в этом районе полностью перекрыты.