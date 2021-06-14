Силы Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминцев Великобритании и Нидерландов

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших в понедельник, 14 июня, в акваторию Черного моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца «Лабун» ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 11 июня.