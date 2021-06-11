Силы ВМФ РФ приступили к контролю за действиями эсминца «Лабун» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря
Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем, зашедшем в акваторию Черного моря.
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Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца «Лабун» ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря сегодня, 11 июня 2021 года. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
О подробностях инцидента не сообщается.
Ранее в акваторию Черного моря заходил патрульный корабль «Трент» ВМС Великобритании. Судно зашло в акваторию 16 мая 2021.