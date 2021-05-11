Черноморский флот приступил к слежению за зашедшим в акваторию Черного моря кораблем ВМС Франции

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Commandant Birot ВМС Франции. Как сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной, судно зашло в акваторию Черного моря 11 мая 2021.

Ранее российский истребитель Су-30 во вторник перехватил над Черным морем два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции, приближавшиеся к границе РФ.