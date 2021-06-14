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Генсек НАТО заявил, что по итогам саммита организации не назовет сроки вступления Украины и Грузии в альянс

Ян Брацкий
12:13 14.06.2021
Ранее генеральный секретарь НАТО выразил уверенность в необходимости диалога с Россией.  
Генсек НАТО заявил, что по итогам саммита организации не назовет сроки вступления Украины и Грузии в альянс
© Фото: Evgen Kotenko Keystone Press Agency, Globallookpress
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По итогам саммита Североатлантического альянса (НАТО) никаких заявлений о возможных сроках вступления в организацию новых членов не планируется. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг.

«Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», - приводит ТАСС лова генсека организации.

Ранее генеральный секретарь НАТО выразил уверенность в том, что диалог с Россией необходим и он продолжится. При этом, Йенс Столтенберг уверен, что антироссийские санкции должны действовать и дальше. По его словам, НАТО также продолжит оказывать еще больше поддержки «близким партнерам - Украине и Грузии».

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