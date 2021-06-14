Генсек НАТО отметил важность прямого диалога с Москвой

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что диалог с Россией необходим и он продолжится. При этом генсек альянса не мог не отметить ухудшение отношений сторон.

«НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина», - приводит ТАСС слова Столтенберга.

При этом, Йенс Столтенберг уверен, что антироссийские санкции должны действовать и дальше. По его словам, НАТО также продолжит оказывать еще больше поддержки «близким партнерам - Украине и Грузии».

Ранее генсек НАТО заявил, что укрепление взаимодействия России и Китая представляет собой серьезный вызов для НАТО. По словам Столтенберга, РФ и КНР координируют свои действия в международных организациях.