«Нужно смотреть на реалии»: как Украине и Грузии дают понять, что членства в НАТО не будет

Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за действиями американского эсминца, который сегодня вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Крылатые ракеты Tomahawk в количестве 56 штук - именно столько несет эскадренный миноносец США, который несколько часов назад взял курс на Черное море. В порту Стамбула его ждут британский эсминец и нидерландский фрегат. И эта демонстрация силы проходит на фоне предстоящего саммита НАТО.

И вот экс-премьер Украины Яценюк уже призывает ускорить проведение референдума по вступлению страны в Североатлантический блок.

«Я бы хотел, чтобы участники саммита НАТО, украинский политический эстеблишмент и наши зарубежные партнеры услышали ваш голос и почувствовали ваши ожидания - что вы хотите, чтобы Украина стала членом НАТО», - указал Яценюк.

Демонстративные совместные учения лишь подогревают спекуляции на тему вступления страны в НАТО. Об этом же сегодня говорит бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

«НАТО как основная мировая организация коллективной безопасности демократических государств должен принять в свои ряды Украину и Грузию и для этого поддержать план действий по членству для Украины и Грузии», - высказалась она.

Но в самом НАТО сегодня обмолвились, что на будущем саммите в Брюсселе не намерены обсуждать перспективы вступления Украины в альянс. Произошло это, кстати, после того, как Владимир Путин вновь четко обозначил свою позицию по этому поводу.

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова... до Москвы меньше семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?» - задался вопросом глава РФ.

Эту красную линию провели не вчера. Об опасности ее переступать говорил и нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс. Еще будучи послом США в России в начале 2000-х он критиковал американскую сторону за планы интеграции Украины и Грузии в НАТО. И то, что Украина всего лишь разменная монета в играх Запада, понимают и умеренные политические силы в Киеве.

«А что, нас в НАТО не возьмут? Нет, не возьмут ближайшие много много-много лет. Как они отреагировали сейчас? Нас не позвали в гости - это сигнал России, что ребят, окей, понятно... давайте говорить дальше. Это ваша красная линия, значит пока не накаляем», - поделился мнением лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Однако на официальном уровне и в Киеве, и в Тбилиси продолжают спекулировать темой североатлантической интеграции, ссылаясь на то, что в пятой главе повестки саммита НАТО в Брюсселе все же будут обсуждаться вопросы безопасности этих двух стран.

«В результате наших активных дипломатических усилий, у нас есть радостные новости о включении грузинского вопроса в повестку дня предстоящего саммита НАТО», - эти слова принадлежат министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани.

Но к чему на самом деле могут привести эти обсуждения грузино-украинских вопросов на брюссельском саммите?

«Это полуобещания. На самом деле, если посмотреть, что Запад действительно этим странам обещает - это сотрудничество, взаимодействие, но не больше этого. Просто нужно смотреть на реалии», обозначил политолог Александр Рар.

А реалии таковы, что страна-кандидат в НАТО не должна иметь территориальных споров. После Бухарестского саммита 2008 года, на котором для Грузии открыли дверь в альянс, Саакашвилли попытался решить эту проблему, атаковав Южную Осетию. В результате американцы молча наблюдали за поражением грузинской армии. Украинцы недавно попросили оружие у Германии, но получили совет решать проблемы Донбасса дипломатическим путем.

«Я убежден, что конфликт можно решить только политическими средствами... поставки вооружения не помогут», - выразил позицию ФРГ министр иностранных дел страны Хайко Маас.

На том же экономическом форуме в Киеве представители НАТО сегодня намекнули украинцам, что им до членства в альянсе еще далеко.

«К членству нет короткого пути. Каждый потенциальный член альянса должен провести широкий комплекс реформ», - заверил заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай.

Западные страны в действительности осознают, что новой волны расширения на восток не будет. Именно так складывается ситуация сегодня, несмотря на устремления Киева и Тбилиси.