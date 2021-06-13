Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Служение истории и новым поколениям»: первый год с освящения Главного храма Вооруженных Сил

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
18:50 13.06.2021
Главному храму Вооруженных сил РФ исполнился год с момента освящения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Главный храм Вооруженных сил - третий по величине в России. Построенный на месте кровопролитных боев - линии обороны Москвы - свои двери для прихожан он открыл к 75-летию Великой Победы. С тех пор здесь денно и нощно молятся за тех, кто с оружием в руках защищает родину, и поминают усопших, верой и правдой служивших отечеству.

Год назад Храм открыл свои двери и за это время стал одним из самых посещаемых в России - его посетили полтора миллиона человек. Люди приезжают, чтобы отдать дань уважения подвигу победителей - долг сердца для десятков тысяч людей, которые внесли свою посильную лепту в строительство храма.

«Храм действительно может считаться народным – он создан всем народом страны. В нем принимали участие десятки тысяч наших соотечественников, десятки тысяч военнослужащих – все те, кто счел своим долгом перед прошлыми поколениями - победителями, кто отстоял нашу страну 75 лет назад - сделать свой вклад», - отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Всего три храма в России носят статус патриаршего. Один из них - собор Воскресения Христова, а именно так официально называется главный храм Вооруженных сил. Настоятелем в нем является лично предстоятель РПЦ. Год назад именно патриарх Кирилл совершил чин освящения храма, а в день годовщины возглавил божественную литургию и напутствует военнослужащих.

«Исполнение присяги и воинского долга – есть священное деяние и пред родиной, и пред людьми, и пред Богом. И да поможет вам Господь именно таким образом проходить ваше воинское служение», - сказал патриарх.

Минувший год был непростым, но службы в храме не прекращались даже в период пандемии. За это время здесь впервые встретили Рождество, отметили Крещение и Пасху. А сегодня это место стало центром паломничества.

«Мы приехали с поселка Власиха Одинцовского района с паломнической поездкой на богослужение, чтобы посетить все сооружения, которые здесь есть. Самое главное на что мы хотим посмотреть – это на Храм, на внутреннее украшение храма», - отметила прихожанка Елена Новикова.

Одним из авторов облика Собора Воскресения Христова выступил лично министр обороны Сергей Шойгу. Многие из идей министра легли в основу строительства. За свой вклад Сергей Шойгу на неделе был представлен к высшей награде Российской академии художеств - почетному знаку ордена «За служение искусству». Преемственность поколений и сохранение исторической памяти - вот пожалуй главное, чем руководствовались при строительстве этого храма.

«Я убежден, что впереди долгий-долгий путь служения этого храма истории, сохранению истории и воспитанию новых поколений русского воинства. Спасибо», - сказал Шойгу.

Даже внешне этот храм отличается от всего, что было построено до него. Обилие стекла - постоянное присутствие внутри солнечного света. А медь придает зданию фирменный темно-зеленый оттенок. Теперь храм один из главных символов Вооруженных сил, который - как уверены его создатели - будет стоять в веках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
В Подпорожье в Ленинградской области перевернулся автобус с 45 пассажирами, десять госпитализированы
15:46 В стране и мире
Попова: вредные советы не вакцинироваться уносят жизни людей
15:20 В стране и мире
Видео
Очевидцы сняли на видео затопление магазина в Рязани
13:12 Спорт
Сестры Дина и Арина Аверины завоевали золото и бронзу в упражнении с лентой на ЧЕ
11:35 В стране и мире
Розыгрыш автомобиля: в Москве запускают программу стимулирования вакцинации для лиц старше 18
Популярное
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.