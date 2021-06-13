«Служение истории и новым поколениям»: первый год с освящения Главного храма Вооруженных Сил

Главный храм Вооруженных сил - третий по величине в России. Построенный на месте кровопролитных боев - линии обороны Москвы - свои двери для прихожан он открыл к 75-летию Великой Победы. С тех пор здесь денно и нощно молятся за тех, кто с оружием в руках защищает родину, и поминают усопших, верой и правдой служивших отечеству.

Год назад Храм открыл свои двери и за это время стал одним из самых посещаемых в России - его посетили полтора миллиона человек. Люди приезжают, чтобы отдать дань уважения подвигу победителей - долг сердца для десятков тысяч людей, которые внесли свою посильную лепту в строительство храма.

«Храм действительно может считаться народным – он создан всем народом страны. В нем принимали участие десятки тысяч наших соотечественников, десятки тысяч военнослужащих – все те, кто счел своим долгом перед прошлыми поколениями - победителями, кто отстоял нашу страну 75 лет назад - сделать свой вклад», - отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Всего три храма в России носят статус патриаршего. Один из них - собор Воскресения Христова, а именно так официально называется главный храм Вооруженных сил. Настоятелем в нем является лично предстоятель РПЦ. Год назад именно патриарх Кирилл совершил чин освящения храма, а в день годовщины возглавил божественную литургию и напутствует военнослужащих.

«Исполнение присяги и воинского долга – есть священное деяние и пред родиной, и пред людьми, и пред Богом. И да поможет вам Господь именно таким образом проходить ваше воинское служение», - сказал патриарх.

Минувший год был непростым, но службы в храме не прекращались даже в период пандемии. За это время здесь впервые встретили Рождество, отметили Крещение и Пасху. А сегодня это место стало центром паломничества.

«Мы приехали с поселка Власиха Одинцовского района с паломнической поездкой на богослужение, чтобы посетить все сооружения, которые здесь есть. Самое главное на что мы хотим посмотреть – это на Храм, на внутреннее украшение храма», - отметила прихожанка Елена Новикова.

Одним из авторов облика Собора Воскресения Христова выступил лично министр обороны Сергей Шойгу. Многие из идей министра легли в основу строительства. За свой вклад Сергей Шойгу на неделе был представлен к высшей награде Российской академии художеств - почетному знаку ордена «За служение искусству». Преемственность поколений и сохранение исторической памяти - вот пожалуй главное, чем руководствовались при строительстве этого храма.

«Я убежден, что впереди долгий-долгий путь служения этого храма истории, сохранению истории и воспитанию новых поколений русского воинства. Спасибо», - сказал Шойгу.

Даже внешне этот храм отличается от всего, что было построено до него. Обилие стекла - постоянное присутствие внутри солнечного света. А медь придает зданию фирменный темно-зеленый оттенок. Теперь храм один из главных символов Вооруженных сил, который - как уверены его создатели - будет стоять в веках.