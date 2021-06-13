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Годовщина освящения Главного храма Вооруженных Сил: прямая трансляция

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Началась: 09:55 13.06.2021
Кирилл Кунецкий
Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.
© Фото: МО РФ

В подмосковном парке «Патриот» проходит торжественное мероприятие в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил.

В июне 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил церемонию освящения Главного храма Вооруженных сил России. Строительство Храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы.

Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.  

Согласно проекту, высота Храма вместе с крестом составляет 96 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метров, высота малого купола - 14,18 метров.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на страницах «Звезды» в социальных сетях.

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