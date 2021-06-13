Годовщина освящения Главного храма Вооруженных Сил: прямая трансляция

В подмосковном парке «Патриот» проходит торжественное мероприятие в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил.

В июне 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил церемонию освящения Главного храма Вооруженных сил России. Строительство Храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы.

Каждый из приделов Храма посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.

Согласно проекту, высота Храма вместе с крестом составляет 96 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метров, высота малого купола - 14,18 метров.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на страницах «Звезды» в социальных сетях.