Кабмин РФ включил США и Чехию в список недружественных стран

Правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств. На данный момент в списке значатся две страны - США и Чехия. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, указывается, что Чехия может нанимать в свои диппредставительсва не более 19 россиян, а США не имеют права на это вовсе.

Ранее Евросоюз выразил протест постоянному представителю России при ЕС Владимиру Чижову из-за того, что Москва объявила персонами нон грата 8 европейских граждан. Отмечается, что ЕС оставляет за собой право принять ответные меры.