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Путин заявил, что РФ постепенно выходит из сложной эпидситуации с COVID-19

Олеся Степакова
13:51 01.06.2021
Президент России подчеркнул, что эпидемиологические риски все еще остаются.
Путин заявил, что РФ постепенно выходит из сложной эпидситуации с COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия выходит из сложной ситуации с распространением COVID-19. Однако, по его мнению, эпидемиологические риски еще остаются.

«Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог еще по этому поводу достаточно», - сказал российский лидер в начале встречи с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

За минувшие сутки в России зарегистрировано  9500 новых случая коронавируса в 83 регионах, передает оперштаб. Из них 13,3 % не имели клинических проявлений болезни. Также от заражения инфекцией умерли 372 человека, 8 994 пациента выздоровели.

Ранее в оперштабе сообщили, что РФ с 10 июня возобновляет авиационное сообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. При этом приостановку воздушного сообщения с Турцией и Танзанией было решено продлить. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка в данных странах.

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