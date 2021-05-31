Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией и Люксембургом

Россия с 10 июня возобновляет авиационное сообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«Оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва - Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва - Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва - Бейрут один раз в неделю)», - информирует оперштаб.

Рейс Москва - Люксембург будет выполняться один раз в неделю. В Маврикий (Москва - Порт-Луи) самолеты будут летать дважды в неделю, в Марокко (Москва - Рабат) также - два раза в неделю, аналогичная ситуация и с Хорватией (Москва - Загреб - два раза в неделю).

В Албанию чартерные рейсы из РФ будут выполняться по маршруту Москва - Тирана один раз в неделю.

Помимо этого, оперштабом принято решение об увеличении с 10 июня числа авиарейсов в Белоруссию по маршруту Москва - Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе.

В то же время в оперативном штабе решили продлить приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка в данных государствах.