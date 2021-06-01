Северный флот России анонсировал проведение учений в Арктике

Российские военные осенью текущего года проведут стратегические учения в Арктике. Как сообщает пресс-служба Северного флота, эти маневры станут главной проверкой готовности сил и войск межвидового стратегического объединения к выполнению задач по предназначению.

Также будут проведены межвидовые учения по обеспечению безопасности Северного морского пути. Так, в этом году арктическая группировка кораблей и судов обеспечения пойдет в поход по морям Северного Ледовитого океана и проведет несколько десантных операций в арктическом регионе, уточнили в пресс-службе.

Часть надводных кораблей, подлодок и авиации Северного флота примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России, который отмечается 25 июля.

Накануне, 31 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в парадах в День ВМФ примут участие около 200 кораблей и до 15 тысяч человек. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море - в порту Тартус.

В России сегодня отмечается День Северного флота, которому исполняется 288 лет. Северный - один из самых мощных флотов страны. Моряки-североморцы защищают национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.