На страже холодных морей: Северному флоту исполнилось 288 лет

В России сегодня отмечается День Северного флота, которому исполняется 288 лет. Северный один из самых мощных флотов страны. Моряки-североморцы защищают национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

Северный флот является пятым военным округом Вооруженных Сил России. В зону его ответственности входят Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Главная база флота - Североморск.

В состав СФ входят подводные и надводные силы, армейский корпус Сухопутных войск, армия ВВС и ПВО. На вооружении Северного флота находятся уникальные корабли и подводные лодки. Моряки Северного флота не только оберегают рубежи Отечества, но и активно осваивают и изучают Арктику.