Шойгу заявил, что в парадах в День ВМФ примут участие около 200 кораблей и до 15 тыс. человек

В военно-морских парадах в честь Дня Военно-морского флота России, которые пройдут в разных городах 25 июля, примут участие до 200 кораблей и до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, сообщил в понедельник на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Министр отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина Министерство обороны в этом году проводит пятый в истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в День ВМФ 25 июля в Санкт-Петербурге. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в пунктах базирования сил флотов и флотилий - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море - в порту Тартус.

«Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия», - сказал министр.

Шойгу добавил, что в Петербурге в Главном параде «будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих». Впервые к мероприятию привлекаются корабли Пограничного управления ФСБ России, добавил министр.

Он сообщил, что по окончании Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге все желающие смогут посмотреть на Дворцовой площади под открытым небом рок-оперу «Юнона и Авось». Главные роли в ней исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, известные актеры и популярные музыканты.

Шойгу подчеркнул, что при проведении мероприятий парада будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции.