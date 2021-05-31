Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу заявил, что в парадах в День ВМФ примут участие около 200 кораблей и до 15 тыс. человек

Андрей Аркадьев
12:41 31.05.2021
Министерство обороны в этом году проводит пятый в истории России Главный военно-морской парад.
Шойгу заявил, что в парадах в День ВМФ примут участие около 200 кораблей и до 15 тыс. человек
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В военно-морских парадах в честь Дня Военно-морского флота России, которые пройдут в разных городах 25 июля, примут участие до 200 кораблей и до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, сообщил в понедельник на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Министр отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина Министерство обороны в этом году проводит пятый в истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в День ВМФ 25 июля в Санкт-Петербурге. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в пунктах базирования сил флотов и флотилий - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море - в порту Тартус.

«Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия», - сказал министр.

Шойгу добавил, что в Петербурге в Главном параде «будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих». Впервые к мероприятию привлекаются корабли Пограничного управления ФСБ России, добавил министр.

Он сообщил, что по окончании Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге все желающие смогут посмотреть на Дворцовой площади под открытым небом рок-оперу «Юнона и Авось». Главные роли в ней исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, известные актеры и популярные музыканты.

Шойгу подчеркнул, что при проведении мероприятий парада будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:41 Армия
Сергей Шойгу отметил растущую угрозу со стороны НАТО на западном стратегическом направлении
11:37 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры допроса устроившего стрельбу в Екатеринбурге
10:22 В стране и мире
Видео
Врач оценил угрозу возникновения COVID-26 и COVID-32
10:14 В стране и мире
Видео
ФСБ раскрыла деятельность почти 100 подпольных оружейников в России
08:10 В стране и мире
В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
Популярное
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.