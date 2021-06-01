В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Байдена

Продолжается подготовка к встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом. Очень важно, чтобы этот саммит состоялся», - уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин не будет сам поднимать вопрос санкций на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом, так как Москва - не сторонница санкционной риторики.

В тоже время, американский президент анонсировал тему, которую намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Байдена, он хочет обсудить вопросы «нарушения прав человека». Президент США не уточнил, что именно он имеет в виду.