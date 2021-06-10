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Форму сборной Украины по футболу вероятнее всего переделают

Алена Миронова
14:29 10.06.2021
Новую форму украинской сборной на Евро-2020 скорее всего переделают
Форму сборной Украины по футболу вероятнее всего переделают
© Фото: Андрей Павелко, Facebook
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Скандальную форму сборной Украины по футболу, вероятнее всего, переделают. Об этом заявил пресс-атташе главного тренера сборной Украины Николай Васильков.

«Скорее всего, форма будет переделываться…Возможно, надпись заклеят, она же изнутри находится», - передает украинский портал «Vesti.ua» слова Василькова.

Ранее УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с новой формы надпись «Героям слава», поскольку, как признали в самом Союзе, в сочетании с надписью «Слава Украине», она несет явный политический смысл. 

Напомним, в воскресенье, 6 июня, глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму украинской сборной по футболу, в которой команда собирается принять участие в Евро-2020. Примечательной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изображение Крыма как части Украины на форме является отчаянной художественной акцией.

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