УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с новой формы надпись «Героям слава»

Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать надпись «Героям слава» с новой формы на предстоящий чемпионат Европы-2020.

В УЕФА провели анализ формы украинской сборной после запроса со стороны Российского футбольного союза. В Союзе отметили, что нанесенная на форму карта не нарушает правила организации, так как ООН признает эти границы государства. Надпись «Слава Украине» также останется на форме, поскольку не может рассматриваться как неполитическая, однако вторая надпись «Героям слава», как отмечается, в сочетании с первой несет явный политический смысл. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, в воскресенье, 6 июня, глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму украинской сборной по футболу, в которой команда собирается принять участие в Евро-2020. Примечательной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изображение Крыма как части Украины на форме является отчаянной художественной акцией.