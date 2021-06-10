Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с новой формы надпись «Героям слава»

Алена Миронова
11:56 10.06.2021
Союз европейских футбольных ассоциаций требует убрать надпись «Героям слава» с новой формы украинской сборной по футболу.
УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с новой формы надпись «Героям слава»
© Фото: Андрей Павелко, Facebook
Читайте нас на:

Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать надпись «Героям слава» с новой формы на предстоящий чемпионат Европы-2020.

В УЕФА провели анализ формы украинской сборной после запроса со стороны Российского футбольного союза. В Союзе отметили, что нанесенная на форму карта не нарушает правила организации, так как ООН признает эти границы государства. Надпись «Слава Украине» также останется на форме, поскольку не может рассматриваться как неполитическая, однако вторая надпись «Героям слава», как отмечается, в сочетании с первой несет явный политический смысл. Об этом сообщает «Чемпионат». 

Напомним, в воскресенье, 6 июня, глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму украинской сборной по футболу, в которой команда собирается принять участие в Евро-2020. Примечательной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изображение Крыма как части Украины на форме является отчаянной художественной акцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:56 Спорт
УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с новой формы надпись «Героям слава»
11:41 В стране и мире
МС-21 будет участвовать в летной программе авиасалона МАКС-2021
10:14 В стране и мире
Видео
Накрыло проезжую часть и автобус: появилось видео обрушения здания в Корее
11:02 В стране и мире
Видео
Путин: все последствия пандемии еще не преодолены, но экономика восстанавливается
08:39 В стране и мире
Видео
В СК РФ начали проверку после гибели людей в ДТП с автобусом на Урале
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.