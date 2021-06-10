Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух приставов в Адлере

Мужчину, который в среду, 9 июня, застрелил двух судебных приставов, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Краснодарском краевом суде.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что мужчина признал свою вину в полном объеме.

Девятого июня на улице Просвещения произошла перестрелка. В результате произошедшего погибли два сотрудника ГУФССП России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, судебные приставы приехали к мужчине с судебным постановлением - хозяин открыл по сотрудникам огонь. В появившемся ранее в Сети видео мужчина рассказал о причинах произошедшего.