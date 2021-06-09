Подозреваемый в убийстве двух приставов в Адлере признал вину

Мужчина, расстрелявший двух судебных приставов в Адлере, признал свою вину в полном объеме. Об этом сообщили следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объеме», - говорится в сообщении ведомства.

В среду двое судебных приставов прибыли в Адлерский район, по данным следствия, для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений.

По сообщению следствия, хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья. На месте происшествия по горячим следам полицейскими был задержан 60-летний местный житель.

Ранее в Сети появилось видео, где мужчина, расстрелявший двух судебных приставов в Адлере, рассказывает о причинах произошедшего.