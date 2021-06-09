Стрелок из Адлера рассказал о причинах кровавой расправы

В Сети появилось видео, где мужчина, расстрелявший двух судебных приставов в Адлере, рассказывает о причинах произошедшего.

«Пришли какие-то негодяи от власти, которые решили забрать землю. Это родительская земля. Прольется кровь, и она пролилась. Пусть будет так», - рассказал мужчина.

Он отметил, что живет в этих домах с четырех лет. По словам мужчины, землю ему оформлять не давали, говорили, что «нельзя».

«Это мое. Это земля моих родителей. Это земля моих детей и моя. Моих племянников. Мне 61 год, и я не жалею, что я сделал. Просто не хотелось так, конечно, не хотелось. Но это на его месте должна быть администрация, которая против народа. Против народа идет. Не верьте администрации. Все продажные... судьи половина там... которые тоже непорядочные», - добавил мужчина.

Сегодня, 9 июня, на улице Просвещения произошла перестрелка. В результате произошедшего погибли два сотрудника ГУФССП России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, судебные приставы приехали к мужчине с судебным постановлением - хозяин открыл по сотрудникам огонь.