Юрию Хованскому предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Как отмечается, блогер признал свою вину и раскаялся. На заседание суда сегодня, 10 июня, в 15.00 его доставят уже как обвиняемого.

Ранее появилась информация о том, что следствие в Санкт-Петербурге требует ареста Хованского, задержанного по подозрению в оправдании терроризма из-за размещенной в Интернете песни.

Напомним, ранее блогера Юрия Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета по подозрению в оправдании терроризма.

Политик Виталий Милонов, комментируя задержание популярного среди определенных молодежных кругов видеоблогера, заметил, что некоторые современные люди, увлеченные блогерством, не понимают, что они делают в публичном пространстве.