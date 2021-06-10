Юрию Хованскому предъявлено обвинение в оправдании терроризма
Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.
Как отмечается, блогер признал свою вину и раскаялся. На заседание суда сегодня, 10 июня, в 15.00 его доставят уже как обвиняемого.
Ранее появилась информация о том, что следствие в Санкт-Петербурге требует ареста Хованского, задержанного по подозрению в оправдании терроризма из-за размещенной в Интернете песни.
Напомним, ранее блогера Юрия Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета по подозрению в оправдании терроризма.
Политик Виталий Милонов, комментируя задержание популярного среди определенных молодежных кругов видеоблогера, заметил, что некоторые современные люди, увлеченные блогерством, не понимают, что они делают в публичном пространстве.