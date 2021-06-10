Следствие требует арестовать блогера Юрия Хованского
Следствие в Санкт-Петербурге требует ареста блогера Юрия Хованского. Ранее его задержали по подозрению в оправдании терроризма.
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Следствие в Санкт-Петербурге требует ареста блогера Юрия Хованского, задержанного по подозрению в оправдании терроризма из-за размещенной в Интернете песни.
«Следователь обращается в суд с ходатайством о заключении под стражу», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее блогера Юрия Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета по подозрению в оправдании терроризма.
Политик Виталий Милонов, комментируя задержание популярного среди определенных молодежных кругов видеоблогера, заметил, что некоторые современные люди, увлеченные блогерством, не понимают, что они делают в публичном пространстве.