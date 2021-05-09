В ДНР сообщили о минометном обстреле со стороны ВСУ

Украинские силовики произвели минометный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 1.30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Новоласпа», - приводит РИА Новости слова представителя Донецкой народной республики.

По его данным, ВСУ выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.

Днем ранее украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего было повреждено здание школы и сгорел жилой дом.

Седьмого мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что количество обстрелов Луганской народной республики со стороны ВСУ с февраля увеличилось в пять раз, а обстановка в регионе в последнее время обострилась.