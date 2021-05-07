Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЛНР: число обстрелов со стороны ВСУ увеличилось в пять раз

Роман Захаров
06:54 07.05.2021
Глава самопровозглашенной республики назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения стабильно напряженной.
ЛНР: число обстрелов со стороны ВСУ увеличилось в пять раз
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Читайте нас на:

Количество обстрелов Луганской народной республики со стороны ВСУ с февраля увеличилось в пять раз, а обстановка в регионе в последнее время обострилась. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Единственный момент, когда более-менее было затишье, это с 22 июля прошлого года, когда был принят комплекс дополнительных мер по перемирию, и до Нового года. На линии соприкосновения было относительное затишье. Во всяком случае, как минимум по нашей стороне не велись обстрелы из тяжелого вооружения, из минометов. То есть была относительная тишина», - рассказал он в интервью РИА Новости.

При этом руководитель самопровозглашенной республики назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения стабильно напряженной.

«После Нового года все вернулось на круги своя. Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения, минометов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу», - объяснил политик.

Пасечник отметил, что, по его данным, ВСУ всегда согласовывают с высшим военным командованием Украины применение тяжелого вооружения в Донбассе

«Поэтому я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась, имеет тенденцию к росту количества обстрела нашей территории», - подчеркнул он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе встают на сторону Украины и все чаще отходят от своего мандата. По его мнению, отчеты миссии становятся все более непонятным и менее информативными. Он также рассказал, что власти ДНР и ЛНР готовы к переговорам с Киевом, но ни украинский президент Владимир Зеленский, ни представители его администрации с ними никогда не связывались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:28 Спорт
Сборная России по хоккею уступила канадцам в финале ЮЧМ
03:01 Армия
Видео
Миротворцы РФ уничтожили около 120 мин и снарядов в Карабахе
02:30 В стране и мире
Десятки единиц оружия и 25 погибших: в полиции Рио-де-Жанейро раскрыли детали массовой перестрелки
00:10 Армия
Видео
Сенаторы приняли участие в акции «Сад памяти» на авиабазе Хмеймим
04:23 В стране и мире
Глава Госдепа США оценил свою поездку в Киев
Популярное
Популярное
Видео
Жители Иркутска сняли на видео «дыхание» Байкала
Ученые выяснили, как наличие внуков снижает продолжительность жизни
«За ней следят лучшие врачи»: представитель Бузовой рассказал о ее госпитализации
«Вооружена до зубов»: американское СМИ оценило возможности российской АПЛ «Казань»
Онколог назвал признак предракового состояния легких
Баста записал обращение после объявленной на него «охоты» в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.