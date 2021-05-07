ЛНР: число обстрелов со стороны ВСУ увеличилось в пять раз

Количество обстрелов Луганской народной республики со стороны ВСУ с февраля увеличилось в пять раз, а обстановка в регионе в последнее время обострилась. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Единственный момент, когда более-менее было затишье, это с 22 июля прошлого года, когда был принят комплекс дополнительных мер по перемирию, и до Нового года. На линии соприкосновения было относительное затишье. Во всяком случае, как минимум по нашей стороне не велись обстрелы из тяжелого вооружения, из минометов. То есть была относительная тишина», - рассказал он в интервью РИА Новости.

При этом руководитель самопровозглашенной республики назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения стабильно напряженной.

«После Нового года все вернулось на круги своя. Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения, минометов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу», - объяснил политик.

Пасечник отметил, что, по его данным, ВСУ всегда согласовывают с высшим военным командованием Украины применение тяжелого вооружения в Донбассе

«Поэтому я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась, имеет тенденцию к росту количества обстрела нашей территории», - подчеркнул он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе встают на сторону Украины и все чаще отходят от своего мандата. По его мнению, отчеты миссии становятся все более непонятным и менее информативными. Он также рассказал, что власти ДНР и ЛНР готовы к переговорам с Киевом, но ни украинский президент Владимир Зеленский, ни представители его администрации с ними никогда не связывались.