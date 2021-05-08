ВСУ в День памяти и примирения обстреляли школу и жилой дом в ДНР

Солдаты ВСУ устроили обстрел Донецка в День памяти и примирения. Об этом заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно озвученным данным, украинские силовики обстреляли окраину Донецка, в результате чего повреждено здание школы и сгорел жилой дом. Жертв, по предварительной информации, удалось избежать.

«Сегодня вечером вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты Трудовская с применением вооружения БМП-2. В результате обстрела сгорел жилой дом, кроме того, повреждено остекление фасада здания школы номер 116», - цитирует РИА Новости заявление представителя ДНР.

Ранее стало известно, что количество обстрелов Луганской народной республики со стороны ВСУ с февраля увеличилось в пять раз, а обстановка в регионе в последнее время обострилась. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник. Глава республики назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения стабильно напряженной.