Роскосмос подтвердил падение обломков китайской ракеты в океан

Роскосмос подтвердил падение в Индийский океан второй ступени китайской ракеты-носителя «Чанджэн-5Б». Ранее сообщалось, что в 05:24 по московскому времени фрагменты ракеты вошли в плотные слои атмосферы.

«В воскресенье объект вошел в атмосферу Земли и, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, примерно в 05.30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана», - говорится в сообщении госкорпорации в социальных сетях.

Запуск новейшей ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» с испытательной версией пилотируемого космического корабля нового типа и прототипом грузовой возвращаемой капсулы на борту состоялся в минувшую среду в Китае.

В дальнейшем, пилотируемый корабль нового типа будет доставлять экипажи на орбиту, а новейшая ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» - модули китайской окололунной космической станции. Вес второй ступени ракеты-носителя составлял около 18 тонн, а ее размеры 33 метра в высоту и пять метров в диаметре.