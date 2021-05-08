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Роскосмос назвал время и место вхождения обломков китайской ракеты в атмосферу Земли

Ян Брацкий
12:32 08.05.2021
Вес второй ступени ракеты-носителя составляет около 18 тонн, а ее размеры 33 метра в высоту и пять метров в диаметре.
Роскосмос назвал время и место вхождения обломков китайской ракеты в атмосферу Земли
© Фото: Zhou Jiayi, XinHua
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Фрагменты китайской ракеты-носителя «Чанчжэн 5В» могут войти в атмосферу Земли 9 мая, после 2:30 ночи по московскому времени. Ожидаемое место падения южнее Индонезии в районе Тиморского моря. Специалисты Роскосмоса продолжают отслеживать ситуацию и просчитывать все возможные траектории падения второй ступени ракеты-носителя.

Ракета стартовала 29 апреля с космодрома Вэньчан. На ее борту находился базовый модуль будущей китайской космической станции Tianhe. Вторая ступень не имеет возможности для маневрирования и осуществляет неконтролируемый сход с орбиты, добавили в российском космическом ведомстве.

Ранее в МИД Китая отметили, что конструкция ракеты-носителя такова, что большая часть ее обломков сгорит в атмосфере и не причинит вреда объектам на Земле и не помешает воздушной навигации.

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