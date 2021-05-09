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Ступень китайской ракеты Long March-5B сгорела в атмосфере Земли

Роман Захаров
06:42 09.05.2021
Обломки космического аппарата вошли в земную атмосферу в 05:24 по московскому времени.
Ступень китайской ракеты Long March-5B сгорела в атмосфере Земли
© Фото: q8 vision, Youtube
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Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б», CZ-5B), которая вывела на орбиту модуль китайской станции, вошла в атмосферу Земли. Об этом говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.

В сообщении отмечается, что большая часть обломков космического аппарата сгорела.

«9 мая в 10:24 (05:24 мск) обломки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу Земли, подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу», - сказано в обнародованном документе.

Седьмого мая «Роскосмос» опубликовал кадры схода с орбиты неуправляемой ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March-5B. Как сообщили тогда в госкорпорации, объект может войти в атмосферу Земли над Тихим океаном в ночь на 9 мая.

Напомним, что 29 апреля Китай вывел на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March-5B, общая масса которой составляет 22 тонны. 

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