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Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время

Анна Касаткина
22:48 09.05.2021
Президенты обменялись мнениями об обстановке внутри обеих стран.
Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время
© Фото: Михаил Климентьев РИА Новости
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Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко график совместных мероприятий в двух странах в ближайшие месяцы. В том числе, была достигнута договоренность о скорой встрече лидеров, сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

«Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», - говорится в сообщении.

Как отмечается, президенты также обменялись мнениями по поводу обстановки внутри России и Белоруссии. В развитие переговоров Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, посетившим с визитом Москву, стороны обсудили и ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, Путин и Лукашенко коснулись ситуации на Украине и стремления этой страны тесно взаимодействовать с НАТО, уточняет РИА Новости.

Ранее в Кремле рассказали, что в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем Победы.

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