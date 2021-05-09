Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем Победы в ходе телефонного разговора
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем Победы в ходе телефонного разговора.
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Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем Победы в ходе телефонного разговора
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем Победы в ходе телефонного разговора.
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