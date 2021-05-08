Путин заявил, что РФ делает все для поддержки Таджикистана на фоне обострения ситуации в Афганистане

Россия делает все возможное для того, чтобы поддержать Таджикистан на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Президент РФ подчеркнул, что российская сторона работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил. По словам Путина, между странами существует программа, рассчитанная на несколько лет.

«Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Я знаю, что вас эта ситуация очень волнует. Само собой разумеется, это обоснованная озабоченность», - сказал президент.

Также в ходе беседы глава государства обратил внимание на тему трудовых мигрантов. Президент сообщил, что в России в целых отраслях экономики сейчас не хватает рабочих рук.

«Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно», - заключил Путин.

Президент России поблагодарил лидера Таджикистана за приезд в Москву на 9 мая. Путин отметил, что это общий праздник для народов двух стран.