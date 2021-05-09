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В память о героях: в Москве началось онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Анна Назайкина
Дарья Сенникова
15:10 09.05.2021
Также трансляция пройдет на фасаде Останкинской телебашни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Онлайн-шествие «Бессмертного полка» началось в Москве. Портреты героев будут показаны не только в Сети, но и над столицей РФ - трансляция запланирована на медиафасаде Останкинской телебашни. Второй год подряд из-за пандемии коронавируса акция проходит в онлайн-формате.

Организаторы традиционного мероприятия продлили прием заявок на участие в нем до 9 Мая включительно. По сравнению с прошлым годом число желающих почтить память своих героических предков - героев Великой Отечественной увеличилось на полтора миллиона человек.

Большое внимание было уделено кибербезопасности. Тщательно следили за анкетами участников, чтобы среди них не оказалось военных преступников, проверяла их на первом этапе нейросеть.

Ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертного полка» в текущем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.

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